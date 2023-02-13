إصابة 30 مواطناً خلال مواجهات مع الاحتلال في جبل المكبر

أُصيب 30 مواطناً، اليوم الاثنين 13/2/2023، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في بلدة جبل المكبر، جنوب شرق القدس المحتلة.

وذكر شهود عيان، أن مواجهات ساخنة اندلعت في جبل المكبر مع قوات الاحتلال، عقب اقتحامها البلدة، لهدم منزل المواطن أدهم بشير.

وأفاد الشهود، أن المواجهات أدت لإصابة 30 مواطناً بينهم 25 مواطناً بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني.

وهدمت قوات الاحتلال، منزل المواطن أدهم بشير في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، والذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، واعتقلت شاباً.