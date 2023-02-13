في اليوم الثامن للتنقيب ..35  ألف قتيل في زلزال تركيا وسوريا في حصيلة غير نهائية

لليوم الثامن على التوالي ، تتواصل أعمال البحث والتنقيب عن الضحايا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي ، لتبلغ الحصيلة الغير نهائية حتى اليوم 35 ألف قتيل في سوريا وتركيا .

الزلزال المدمر في سوريا وتركيا هو الخامس في ترتيب الزلازل الأكثر فتكاً في القرن الحادي والعشرين ، حيث ارتفع عدد القتلى إلى في تركيا 29,605 أشخاص، فيما تتواصل جهود الإنقاذ ، في حين ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في عموم سوريا إلى 8.5 ألف قتيل حتى الآن.

وفي سوريا (مناطق سيطرة النظام والمعارضة) بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى نحو ، بينما نقلت وكالة تاس عن مدير مكتب الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط، ريك برينان، أن حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا بلغت 8.5 ألف قتيل حتى الآن.

وحذرت مفوضية الأمم المتحدة للاجئين من أن الزلازل المدمرة قد تكون شردت 5.3 مليون شخص في سوريا.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد المتضررين من جراء زلزال شرق المتوسط المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا هذا الأسبوع، بلغ نحو 26 مليون شخص، محذّرة من تضرّر عشرات المستشفيات.

بلغت عدد الهزات الارتدادية وفقا لإدارة الطوارئ التركية ، جنوبي تركيا عقب الزلزالين العنيفين اللذين كان مركزهما ولاية كهرمان مرعش، 2412 هزة ارتدادية.