من هو المطلوب الذي ادعى الاحتلال اعتقاله من نابلس ويتهمه بقتل مستوطن ؟

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الاثنين 13/2/2023، اعتقال "كمال الجوري" وأسامة الطويل من سكان نابلس بتهمة تنفيذ عملية إطلاق النار قرب مستوطنة "شافي شمرون والتي قتل فيها الجندي "عيدو باروخ" ، وفقا لمزاعم الاحتلال .

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال إنه في ختام نشاط مشترك لوحدة دوفدفان والشاباك الليلة الماضية في نابلس تم اعتقال 3 آخرين مشتبه بهم ، حيث اندلعت اشتباكات عنيفة مع المطلوبين الذين أصيبوا خلالها وألقت القوات القبض عليهما فور إصابتهما.

وكان الاحتلال أعلن في 11 أكتوبر 2022، عن مقتل الرقيب "عيدو باروخ " قرب مستوطنة "شافي شمرون جراء عملية إطلاق نار من قبل مقاومين قرب مستوطنة "شافي شمرون".