تصريحات غريبة للبنتاغون: الأجسام الطائرة التي أسقطت فوق أمريكا قادمة من خارج الأرض

في تصريحات غريبة للبنتاغون ، لم يستبعد مسؤول عسكري أمريكي رفيع احتمال أن تكون الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق بلاده وكندا، من خارج الأرض.

وقال :" يجب أن تتعامل المخابرات الأمريكية مع هذه القضية.

الجنرال غلين دي فان هيرك قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا ، قال خلال مؤتمر صحفي الأحد في البنتاغون: "أترك استيضاح الأمر لمجتمع الاستخبارات ومجتمع مكافحة التجسس. لا أستبعد أي شيء" ، وخاصة بعد أن رد على سؤال عما إذا كان البنتاغون قد تخلى عن فرضية أن تكون تلك الأجسام المجهولة مرتبطة بحياة خارج الأرض.

وتابع فان هيرك إن هناك سببا لاستخدام كلمة "أجسام" لوصف الظاهرة، موضحا أن تلك الأجسام تختلف عن المنطاد الصيني الذي أسقط قبالة ساحل كارولينا الجنوبية، والذي "كان من الواضح أنه منطاد.

وتابع: "لست قادرا على تحديد كيفية بقائها في الجو. قد يكون هناك بالون غاز داخل الهيكل، أو قد يكون هناك نوع من نظام الدفع. لكن من الواضح أنها قادرة على البقاء عاليا في الجو".

وأضاف أن تلك الأجسام متشابهة في الحجم وسرعة الحركة.