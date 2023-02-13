لجان المقاومة تنعى الشهيد بسطامي وتدعو إلى تصعيد المقاومة

نعت لجان المقاومة في فلسطين، صباح اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، الشهيد "أمير بسطامي الذي ارتقى برصاص الغدر والجبن والحقد والإجرام الصهيوني خلال العدوان الصهيوني مدينة نابلس شمال الضفة المحتلة، التي تسطر ملحمة بطولية جديدة في مواجهة مفتوحة عنوانها الاشتباك والمقاومة هي النهج الأمثل للخلاص ودحر العدو الصهيوني عن أرضنا.

وأكدت اللجان في تصريح صحفي صدر عنها، أنّ دماء الشهيد أمير بسطامي وكل الشهداء ستبقى دافعاً كبيراً لكل المقاومين والثوار من أبناء شعبنا لمواصلة المقاومة والثورة حتى دحر المحتل الفاشي عن كامل تراب فلسطين الطاهر.

ودعت، إلى تصعيد المقاومة وزيادة رقعة انتشارها حتى تصل كل شبر في الضفة الأبية حتى اجتثاث العدو الصهيوني وزواله بإذن الله.

وتوجهت، بتحية فخر واعتزاز لأبطال وثوار نابلس الثورة والمقاومة الذين تصدوا بدمائهم وأشلائهم وإرادتهم وعزيمتهم لجيش العدو الصهيوني المجرم.

واستشهد شاب وأصيب 5 آخرون بجراح بينها خطيرة، اليوم الاثنين 13/2/2023، خلال اقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمدينة نابلس شمال الضفة المحتلة.