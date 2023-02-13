بالفيديو والصور الاحتلال يهدم منزلاً في جبل المكبر بالقدس المحتلة ويعتقل شاباً

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين 13/2/2023، منزل المواطن أدهم بشير في بلدة جبل المكبر في القدس المحتلة، واعتقلت شاباً.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجرا، جبل المكبر وشرعت بهدم منزل المقدسي بشير، الذي تبلغ مساحته 140 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص.

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت منزلي والده إبراهيم، وشقيقه مهند.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أيمن عدنان بشير خلال اقتحامها البلدة.

وتشن قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حملة هدم بحق منازل المقدسيين تصاعدت منذ تولي بن غفير وزارة ما تسمى الأمن القومي، الذي يهدد بهدم العشرات من المنازل في القدس خاصةً من منازل منفذي العمليات البطولية









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