رسالة تحذيرية شديدة اللهجة من مصر لـ"إسرائيل": ما يحدث سيفجر المنطقة

كشفت مصادر عبرية اليوم الاثنين 13/2/2023، عن رسالة تحذيرية شديدة اللهجة وجهها رئيس الأركان المصري اللواء أسامة عسكر لرئيس الأركان هرتسي هاليفي.

ووفقاً لإذاعة الاحتلال، فقد وجه رئيس الأركان المصري اللواء أسامة عسكر تحذيراً لرئيس الأركان هرتسي هاليفي من حدوث انفجار في الوضع الأمني في القدس المحتلة والضفة الغربية.

ونقل المراسل "الإسرائيلي" يوني بن مناحيم تحذير رئيس الأركان المصري الذي اعتبر أن الانفجار من شأنه زعزعة استقرار المنطقة، موضحاً أن مصر غاضبة من حكومة نتنياهو وتطالبها بوقف الخطوات التي تتخذها.

وتشن إسرائيل حملة عسكرية كبيرة وعدواناً متواصلاً بحق الفلسطينيين، وتمعن في قتلها وإعدامها للشبان، حيث ارتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الحالي لأكثر من 45 شهيداً.