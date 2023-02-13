بالصور عدسة "فلسطين اليوم" توثق القصف على قطاع غزة الليلة الماضية

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عدسة "فلسطين اليوم" توثق القصف على قطاع غزة الليلة الماضية
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 ص
13 فبراير 2023
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