بالصور عدسة "فلسطين اليوم" توثق القصف على قطاع غزة الليلة الماضية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:17 ص
13 فبراير 2023
قصف غزة 3.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

قصف غزة 5.jpg
قصف غزة 1.jpg
قصف غزة 2.jpg
قصف غزة 3.jpg
قصف غزة 4.jpg
قصف غزة 6.jpg
قصف غزة 8.jpg
قصف غزة 7.jpg
 

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات