بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين ، وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. السيدة شهلة النجار والدة الشهيـد مجاهد النجار- سلواد شرق رام الله

٢. خالد النجار شقيق الشهيـد مجاهد النجار- سلواد

٣. المطارد أسامة الطويل- نابلس

٤. المطارد كمال جوري- نابلس

٥. أحمد محمد شريتح- المزرعة الغربية شمال رام الله

٦. عز الدين حمامرة- جبع جنوب جنين

٧. ساهر أبو جمال- بيت لحم

٨. عمرو الطويل- نابلس

٩. أمير سامي القزقي- دورا جنوب الخليل

١٠. معتز يوسف أبو دياب- القدس

١١. أحمد طروة- القدس

١٢. مصطفى نبيل القاق- القدس