بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الاثنين حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين ، وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. السيدة شهلة النجار والدة الشهيـد مجاهد النجار- سلواد شرق رام الله
٢. خالد النجار شقيق الشهيـد مجاهد النجار- سلواد
٣. المطارد أسامة الطويل- نابلس
٤. المطارد كمال جوري- نابلس
٥. أحمد محمد شريتح- المزرعة الغربية شمال رام الله
٦. عز الدين حمامرة- جبع جنوب جنين
٧. ساهر أبو جمال- بيت لحم
٨. عمرو الطويل- نابلس
٩. أمير سامي القزقي- دورا جنوب الخليل
١٠. معتز يوسف أبو دياب- القدس
١١. أحمد طروة- القدس
١٢. مصطفى نبيل القاق- القدس