ما هي أشهر أكلات رمضان في الأردن؟ في الـ 23 مارس 2023، يثبت شهر رمضان المبارك 2023- 1444 على المسلمين جميعا، وفق ما أظهرته المعاهد الفلكية في بياناتها، لكن المفتي في الدولة لا يعلن عن ثبوت شهر رمضان رسميا إلا بعد رؤية الهلال، إذ يقوم المسلمون بتحري هلال رمضان عند غروب شمس يوم 28 من شهر شعبان من كل عام، فإذا ثبت رؤية هلال فإن العالم يُلعن أن اليوم التالي هو رمضان ويؤدون صلاة التراويح في اليوم نفسه، ويبدؤون الصيام في اليوم التالي، وعلى الرغم من إن المسلمين يتجهزون للعبادة في الشهر الفضيل، إلا إن ذلك لا ينفي أن يتحضروا أيضا لأكلات ووجبات شهر الخير والبركة.

أشهر الأكلات الرمضانية في الأردن

أشهر الأكلات الرمضانية في الأردن، يعد الأردن واحد من أهم الدول العربية التي يتفنن فيها الطهاة وربات البيوت في صناعة الأطعمة، حيث إن هناك قوائم من الأطعمة المتنوعة واللذيذة تناسب عاداتهم وتقليدهم، لكن هناك أيضا قائمة مصغرة من الأكلات تزيد صناعتها وطهيها في شهر رمضان المبارك، وبدوره ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قائمة بأشهر أكلات ووجبات الأردن لشهر رمضان المبارك.

أكلات أردنية شهيرة لشهر رمضان

أكلات أردنية شهيرة لشهر رمضان، على الرغم من أن المملكة الأردنية الهاشمية تتميز بصناعة المنسف الأردني، الذي يعد من الأطباق الوطنية في تلك البلاد، ويتم طهيه من لحم الضأن مع صلصة اللبن المجفف ويتم تقديمه مع الأرز أو البرغل، ويكون طعمه لذيذ جداً، إلا إن هناك العديد من الأكلات والوجبات الأردنية التي تستحق أن ننشر عنها لكي يستفيد منها المهتمون بالأكلات الأردنية في شهر رمضان المبارك الذي بات على الأبواب.

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ما أشهر الأكلات الأردنية في رمضان؟

ما أشهر الأكلات الأردنية في رمضان؟ هناك العديد من الأكلات الأردنية الشهير في شهر رمضان، حيث سنذكرها هنا وهي: البقلة، والمطمورة باللحمة، والدجاج المحشي بالأرز بالفريكة، وشيش برك، الرز بالحليب، والملوخية، المنزلة، فطائر السبانخ والزعتر، المجدرة، فتة العدس، الفول بكل أنواعه، وهكذا، إذ لا يقتصر طاعم الأردن فقط على المنسف الأردني الشهير في هذا البلد.