بالصور طائرات الاحتلال تستهدف مواقع للمقاومة بقطاع غزة والاخيرة ترد القصف بالقصف

استهدفت طائرات االاحتلال الحربية الصهيونية، فجر اليوم الاثنين ١٣-٢-٢٠٢٣، عدة مواقع للمقاومة في قطاع غزة.

وافاد مراسلنا، بان طائرات الاحتلال الحربية استهدفت موقع "البيدر" غرب مدينة غزة باكثر من عشرة صواريخ.

كما استهدف الطيران الحربي الصهيوني موقع " كتيبة ١٣" للمقاومة في مخيم المغازي وسط القطاع.

ولفت مراسلنا انه لا زال تحليق الطيران الحربي للاحتلال بشكل مكثف في اجواء القطاع.

من جانبه زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي انه تم تفعيل إنذار في مستوطنة سديروت وفي المنطقة المحيطة بغزة والتفاصيل قيد التحقيق.

وكانت قد دوت صفارات الانذار في عدة بلدات ومستوطنات في غلاف غزة وهي: سديروت وايبيم ونير عام، حيث زعم الاعلام العبري اطلاق عدد من الصواريخ تجاه مستوطنات الغلاف.





