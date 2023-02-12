طواقم الانقاذ "الاسرائيلية" في تركيا تقرر الانسحاب بسبب تهديد أمني

أفادت قناة كان العبرية بأن فرق الإنقاذ "الإسرائيلية" الموجودة في تركيا للمساعدة في إجلاء المصابين من بين الركام جراء الزلزال في تركيا ستنهي مهمتها وستعود إلى "إسرائيل" على الفور.

وبحسب المراسل العسكري "الإسرائيلي"، يوني بن مناحيم، "إنه بسبب تهديد أمني قرر وفد إيهود هتسلا العودة إلى إسرائيل من تركيا في أسرع وقت ممكن".

وقالت فرق الإنقاذ عبر "تويتر"،: "إنه نظرًا لتهديد أمني كبير على مهمة الإنقاذ والإغاثة الإسرائيلية في تركيا، ستنتهي مهمة الإنقاذ التابعة لـ United Hatzalah وسيعود فريقنا إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن".