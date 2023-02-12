حقيقة ارتفاع سعر الذهب في الأردن اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و 18

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء بالمصنعية ، وفي كل صباح متجدد يقوم فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر مقالة نتحدث بها حول أسعار الذهب في الأردن خاصة أننا نقوم برصد عمليات بحث الكترونية على جوجل وغيره وفي هذا الأطر نقدم لكم الجديد في التعاملات بالأسواق وهو التالي :

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 13-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الأردني على النحو التالي :

الوحدة دينار اردني دولار أمريكي

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 24 عند مستوى 42.58 دينار 60.02 دولار

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 22 عند مستوى 39.03 دينار 55.02 دولار

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 21 عند مستوى 37.25 دينار 52.52 دولار

اسعار الذهب اليوم في الاردن عيار 18 عند مستوى 31.93 دينار 45.01 دولار

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 14 عند مستوى 24.84 دينار 35.01 دولار

سعر الذهب اليوم في الاردن عيار 12 عند مستوى 21.29 دينار 30.01 دولار

اسعار أوقية الذهب 1,324 دينار 1,867

اسعار جنيه الذهب 298.03 دينار $420.12

اسعار كيلو الذهب 42,575 دينار $60,016

سعر الذهب في الأردن اليوم عيار 21

وسجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردني على النحو التالي:

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 فبراير 42.58 37.25 31.93 24.84 21.29

10 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.28

9 فبراير 42.45 37.15 31.84 24.76 21.23

8 فبراير 42.79 37.44 32.09 24.96 21.39

7 فبراير 42.68 37.35 32.01 24.90 21.34

6 فبراير 42.66 37.33 31.99 24.88 21.33

5 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

4 فبراير 42.55 37.23 31.91 24.82 21.27

3 فبراير 42.55 37.23 31.92 24.82 21.28

2 فبراير 43.62 38.17 32.72 25.45 21.81

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر جرام الذهب في الأردن اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و 18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .