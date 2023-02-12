راصد جوي: توقعات بتشكل الصقيع صباح يوم غدٍ الاثنين

توقع الراصد الجوي، قصي حلايقة أن يتشكل الصقيع صباح الاثنين، أما نهاراً قد تهطل زخات من المطر بشكل عشوائي، بارد.

و حول حالة الطقس يوم غداً الاثنين، توقعت الأرصاد الجوية أن يكون الطقس بارداً جداً صباحاً صباحاً مع تشكل الصقيع في بعض المناطق، غائماً جزئياً وباردة نهاراً، ويحتمل سقوط زخات محلية من المطر، وشديد البرودة خلال ساعات المساء والليل، وتنشط الرياح الشرقية على فترات خلال اليوم.

أما يوم الثلاثاء، فيكون الطقس غائماً جزئياً وبارداً بوجه ٍعام وتكون درجات الحرارة دون معدلاتها بقليل، وفي النصف الثاني من النهار يحتمل سقوط زخات محلية من المطر في بعض المناطق، وفي ساعات الليل تبقى الاحتمالية واردة مع تحول الأجواء الى باردة جداً.

أما الأربعاء، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس بارداً جداً وغائماً جزئياً الى غائم، وتهطل زخات محلية من الأمطار في عدة مناطق على فترات، وتهب رياح نشطة، وتصبح الحرارة دون معدلاتها العامة بحدود 5 درجات مئوية.

و يكون الطقس الخميس بارداً جداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وغائماً، وتبقى درجات الحرارة دون معدلاتها العامة، وتهطل زخات من الأمطار في معظم المناطق حتى ساعات المساء، ثم تتوقف ليلاً.

و في يوم الجمعة، فيكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً ويميل للاستقرار، ويطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة التي تصبح حول معدلاتها السنوية العامة.