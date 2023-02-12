أبو ردينه: الاستيطان جميعه غير شرعي وكل الإجراءات الأحادية مرفوضة

أدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الاحد مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية.

و قال أبو ردينة إن تصويت حكومة الاحتلال على شرعنة 9 بؤر استيطانية، مدان ومرفوض وهو تحد للجهود الأميركية والعربية، واستفزاز للشعب الفلسطيني، وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.

وقال أبو ردينة إن الإجراءات الأحادية مرفوضة حسب قرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الثنائية.

وشدد على أن الاستيطان كله غير شرعي وكله إلى زوال، وهو مخالف للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن بما فيها قرار 2334، مؤكدا أنه لن يكون هناك أمن أو استقرار في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.

و أكد أبو ردينة أن شرعنة بؤر استيطانية في الضفة الغربية تحد للجهود الأميركية والعربية وستؤدي لمزيد من التوتر والتصعيد.