سعر غرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء بالشكيل الاسرائيلي خلال تعاملات بالأسواق ، ويبحث مئات الالاف من الأشخاص من المهتمين والباعة والمستهلكين عبر محركات البحث على موقع جوجل الشهير وأيضا على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على الفيسبوك حيث قام فريق فلسطين اليوم الإخباري في وضع التفاصيل الجديدة لأسعار الذهب في فلسطين حيث جاء سعر عيار 21 امس عند مستوى 185.85 شيكل وبعد هذه المقدمة تتعرفون على كل ما هو جديد وهو على النحو التالي :

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 13-2-2023

كما وجاء متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل على النحو التالي:

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين عيار 24 عند مستوى 212.39 شيكل $60.02

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين عيار 22 عند مستوى 194.69 شيكل $55.02

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين عيار 21 عند مستوى 185.84 شيكل $52.52

اسعار الذهب في فلسطين اليوم الاثنين عيار 18 عند مستوى 159.29 شيكل $45.01

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين عيار 14 عند مستوى 123.89 شيكل $35.01

سعر الذهب في فلسطين اليوم الاثنين عيار 12 عند مستوى 106.19 شيكل $30.01

اسعار أوقية الذهب عند مستوى 6,605 شيكل $1,867

اسعار جنيه الذهب عند مستوى 1,487 شيكل $420.12

اسعار كيلو الذهب عند مستوى 212,387 شيكل $60,016

سعر الذهب في فلسطين اليوم عيار 21

ولقد سجل متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل على النحو التالي :

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 فبراير 212.40 185.85 159.30 123.90 106.20

10 فبراير 212.28 185.75 159.21 123.83 106.14

9 فبراير 209.16 183.02 156.87 122.01 104.58

8 فبراير 210.42 184.13 157.82 122.75 105.21

7 فبراير 209.32 183.16 156.99 122.11 104.66

6 فبراير 208.94 182.83 156.71 121.88 104.47

5 فبراير 205.02 179.40 153.77 119.59 102.51

4 فبراير 205.01 179.39 153.76 119.59 102.51

3 فبراير 205.03 179.41 153.78 119.60 102.52

2 فبراير 208.49 182.43 156.37 121.62 104.25

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول سعر غرام الذهب في فلسطين اليوم الاثنين 13-2-2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .