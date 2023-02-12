قناة كان العبرية تكشف عن أكبر تهديد يواجهه جيش الاحتلال في جنين

أفادت قناة كان العبرية أن الجيش "الإسرائيلي" رصد لأول مرة تحليق طائرات مسيرة خلال عملياته في جنين ، معتبراً هذا الأمر تهديدا جديدا للجيش.

وقال مراسل القناة العبرية إن "المؤسسة الأمنية" تخشى أن تكون الطائرات ذات يوم مفخخة و تفجيرها في قوات الجيش.

وفي وقت سابق من اليوم ، اندلعت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن اقتحمت وحدة من القوات الخاصة الإسرائيلية مخيم جنين.

وأكدت كتيبة جنين في بيان لها أنها استهدفت قوات الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص الثقيل والعبوات الناسفة ما أدى إلى إصابات مباشرة.