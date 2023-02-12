صور- قصة حرق زوجة جثة زوجها بالنزين بعد شرب السم في الشرقية بمصر

قصة حرق زوجة جثة زوجها بالنزين بعد شرب السم في المنطقة الشرقية بشمال جمهورية مصر العربية اليوم الاحد 12-2-2023 ، وعلى محرك جوجل الشهير يبحث أكثر من خمسة عشر مواطنا من داخل البلاد عن الوصول إلى التفاصيل التي توصلهم بصورة مباشرة إلى معرفة ما جرى في هذه الجريمة المدوية والمزلزلة نظرا لبشاعة السلوك المستخدم فيها وقام فريق فلسطين اليوم الإخبارية في وضع المعلومات التي توضح لكم ما حصل مع هاذين الزوجين ، وقبل ان نبدأ نود ان نشير إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي شهدت تفاعل كبير من قبل المتضامين من المواطنين مع الزوج المقول وعن البقية فهو على النحو التالي:

سبب مقتل زوج على يد زوجته وحرقه في مصر اليوم

وحدث هذه الجريمة البشعة في قرية المجفف في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، جاءت تفاصيلها النحو التالي: إذ أن مصرية قامت بقتل زوجها البالغ من العمر ثلاثين عاما بالسم وسكب (6) زجاجات بنزين عليه وحرقت جثمانه، في غرفة النوم بسبب خلافات زوجية بينهما مصر .

تفاصيل جريمة قتل سيدة لزوجها في مصر

وبحسب ما تم تداوله في المواقع الالكترونية الإخبارية على الانترنت ، فإن الجانية قامن بسكب البنزين على جسد زوجها وقت نومه، وأغلقت باب الغرفة بعدما أشعلت النيران التي أودت بحياته .

🔴 "سم و6 زجاجات بنزين".. مصرية تقتل زوجها وتحرق جثمانه



🔹 اقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها، بعدما أشعلت النيران في غرفة النوم عقب سكب البنزين في الغرفة وعلى جسده أثناء نومه.#مصر pic.twitter.com/6Y2ns3s5Th — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) February 12, 2023

ونواصل معكم تقديم التفاصيل ، وفق التقارير الرسمية ، فإن القاتلة قامت بوضع مادة سامة في مشروب وقدمته لزوجته الذي شربه ظانا منه انه عصير ومات على إثره .

وتأكدت الزوجة من ان زوجها قد توفى جراء السم المدسوس ، وبعدها سكبت عليه ستة زجاجات من البنزين وأشعلت النيران فيه حتى احترقت جثته التي تفحمت وشوهت ملامحة .

كما وأن الحريق الهائل الذي انتشر في الشقة ، قد تسبب في انهيار أحد جدران الغرفة ، وهذا جاء في بيان وزارة الداخلية .

سيدة مصرية تقتل زوجها حرقا بالنزين اليوم

وتمكنت قوى الامن المصرية من القاء القبض على الجانية الزوجية وأقرت بعد التحقيق معها في ارتكابها الجريمة البشعة التي احزنت كل مستمع لها .

وعبر بيان سابق في العام الماضي ، اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد حالات الطلاق في مصر قد بلغ حوال 245 الفا و777 حالة .