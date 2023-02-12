خبير مائي يحذر من حدوث زلازل بسبب سد النهضة الإثيوبي

قال خبير المياه العالمي د. ضياء الدين القوصي إن لسدود المياه العملاقة تأثيرا كبيرا على قشرة الكرة الأرضية، محذرا من حدوث شيء شبيه بما حدث في تركيا في منطقة السد الإثيوبي.

وأضاف القوصي أنه في حالة تمام امتلاء "سد النهضة" سيكون به نحو 74 مليار متر مكعب، لافتا إلى أن هذه الكمية من المياه تزن نحو 74مليار طن فوق القشرة الأرضية.

وذكّر الدكتور القوصي بما قاله اليابانيون إبان تشييد السد العالي، حيث حذروا من زلزال في حالة اكتمال بناء السد عام 1977، 1978، وهو ما حدث بالفعل عام 1982.

وقال القوصي إن هذا أمر علمي لا نقاش فيه.

وتابع قائلا: “إذا أضيف إلى ذلك الخطر التربة التي بُني عليها سد النهضة، وهي تربة متآكلة، والسد نفسه موجود على فالق أرضي”.

وخلص القوصي إلى أن احتمالات انهيار سد النهضة في أي وقت خطر قائم وبشدة!

وقال إن هناك تخوفا كبيرا أن ينهار السد نفسه لأي سبب من الأسباب، مشيرا إلى أنه في هذه الحالة ستُغطى مدينة الخرطوم ب 12مترا من المياه.

وقال إن أردوغان فتح السدود التركية على العراق وسورية، لأنه أيقن أن سبب الزلازل التي ضربت بلاده سببها ال 100 سد التي قام بإقامتها.

وعن الحلول لتجنب كارثة سيكون شرها مستطيرا ، قال القوصي إنه يجب التنسيق مع إثيوبيا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان، مؤكدا أن ” أديس أبابا ” لا تملك الخبرة اللازمة لتشييد السدود، لافتا إلى أن مصر عندما أقامت السد العالي، كانت لديها خبرة ، حيث سبق لها بناء سد أسوان، قناطر إسنا، قناطر نجع حمادي فضلا عن عشرات السدود الأخرى.

قنبلة مائية

من جهته قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن هناك تشابهًا كبيرًا بين البيئة الجيولوجية في تركيا وإثيوبيا، مؤكدا أهمية مراجعة سد النهضة، بعد الزلزال المدمّر الذي تعرضت له تركيا، فجر الاثنين الماضي.

وأضاف “شراقي ” في تصريحات إعلامية أن سد النهضة مقام في بيئة جيولوجية صعبة، لافتًا إلى أن مصر تطالب بعدم ملئه بمعدل يصل إلى 74 مليار متر مكعب.

وقال إن سد النهضة قد يتحول إلى «قنبلة مائية» إذا وصل لمعدل 74 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أن سعة سد النهضة يجب ألا تتجاوز 30 أو 40 مليار متر مكعب مياه على الأكثر.