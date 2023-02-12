فيديو- سبب قتل زوج على يد زوجته حرقا بالبنزين في الشرقية بمصر اليوم

تفاصيل سبب مقتل زوج على يد زوجته وتحرقه بمادة البنزين في مصر ، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما على تويتر والفيسبوك احدث هذه الجريمة التي وقعت اليوم الاحد 12-2-2023 ضجة عارمة لبشاعة قصتها فيما لجأ مئات الالاف من الأشخاص في البحث الالكتروني على محرك جوجل الشهير من أجل التعرف على حقيقة ما جرى بخصوص في هذه القضية التي باتت رأي عام وحديث الاعلام المحلي وفي هذا الاطار قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة حول قتل مرأة لزوجها وحرقه بمادة سريعة للاشتعال وهي على النحو التالي :

سبب مقتل زوج على يد زوجته وحرقه في مصر اليوم

وحدث هذه الجريمة البشعة في قرية المجفف في مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية ، جاءت تفاصيلها النحو التالي: إذ أن مصرية قامت بقتل زوجها البالغ من العمر ثلاثين عاما بالسم وسكب (6) زجاجات بنزين عليه وحرقت جثمانه، في غرفة النوم بسبب خلافات زوجية بينهما مصر .

تفاصيل جريمة قتل سيدة لزوجها في مصر

وبحسب ما تم تداوله في المواقع الالكترونية الإخبارية على الانترنت ، فإن الجانية قامن بسكب البنزين على جسد زوجها وقت نومه، وأغلقت باب الغرفة بعدما أشعلت النيران التي أودت بحياته .

🔴 "سم و6 زجاجات بنزين".. مصرية تقتل زوجها وتحرق جثمانه



🔹 اقدمت سيدة مصرية على قتل زوجها، بعدما أشعلت النيران في غرفة النوم عقب سكب البنزين في الغرفة وعلى جسده أثناء نومه.#مصر pic.twitter.com/6Y2ns3s5Th — Akhbar Al Aan أخبار الآن (@akhbar) February 12, 2023

ونواصل معكم تقديم التفاصيل ، وفق التقارير الرسمية ، فإن القاتلة قامت بوضع مادة سامة في مشروب وقدمته لزوجته الذي شربه ظانا منه انه عصير ومات على إثره .

وتأكدت الزوجة من ان زوجها قد توفى جراء السم المدسوس ، وبعدها سكبت عليه ستة زجاجات من البنزين وأشعلت النيران فيه حتى احترقت جثته التي تفحمت وشوهت ملامحة .

كما وأن الحريق الهائل الذي انتشر في الشقة ، قد تسبب في انهيار أحد جدران الغرفة ، وهذا جاء في بيان وزارة الداخلية .

سيدة مصرية تقتل زوجها حرقا بالنزين اليوم

وتمكنت قوى الامن المصرية من القاء القبض على الجانية الزوجية وأقرت بعد التحقيق معها في ارتكابها الجريمة البشعة التي احزنت كل مستمع لها .

وعبر بيان سابق في العام الماضي ، اعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد حالات الطلاق في مصر قد بلغ حوال 245 الفا و777 حالة .