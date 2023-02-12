انتهاء اجتماع "الكابينت" بعد 6 ساعات من انعقاده و هذه ابرز قراراته

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:13 م
12 فبراير 2023
الكابينت.
اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر) اعلان اسفل صورة الخبر (تويتر)

أكدت مصادر عبرية مساء اليوم الاحد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر، الكابنيت بعد 6 ساعات من انعقاده.

و بحسب المصادر، فقد قرر وزراء الكابنيت دعم خطة بن غفير والتي ستتكثف خلال الأيام المقبلة في القدس.

و وفقاً للمصادر، فقد طلب بن غفير في اجتماع الكابينت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط.

و افاد   مراسل القناة العبرية 13 باراك رافيد أن الكابنيت قرر شرعنة 9 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات، ومد عشرات البؤر بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وغيرها وتعزيز بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس.

اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك) اعلان اسفل نص الخبر (فيسبوك)

متعلقات