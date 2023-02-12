انتهاء اجتماع "الكابينت" بعد 6 ساعات من انعقاده و هذه ابرز قراراته

أكدت مصادر عبرية مساء اليوم الاحد انتهاء اجتماع المجلس الوزاري المصغر، الكابنيت بعد 6 ساعات من انعقاده.

و بحسب المصادر، فقد قرر وزراء الكابنيت دعم خطة بن غفير والتي ستتكثف خلال الأيام المقبلة في القدس.

و وفقاً للمصادر، فقد طلب بن غفير في اجتماع الكابينت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تم الموافقة على 9 فقط.

و افاد مراسل القناة العبرية 13 باراك رافيد أن الكابنيت قرر شرعنة 9 بؤر استيطانية وتحويلها لمستوطنات، ومد عشرات البؤر بالبنية التحتية من كهرباء ومياه وغيرها وتعزيز بناء آلاف الوحدات الاستيطانية بالضفة والقدس.