هيرتسوغ: نحن نواجه خطر حقيقي لانهيار المجتمع " الاسرائيلي"

خاطب رئيس كيان الاحتلال، إسحق هيرتسوغ الإسرائيليين اليوم الاحد، و قدم مبادرة لمحاولة حل الانقسام والخلاف السياسي بشأن "الإصلاحات القضائية".

و قال هرتسوغ: "نحن على شفا الانهيار ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته".

و أضاف: " نحن نواجه خطر حقيقي يهدد بانهيار المجتمع الإسرائيلي".

و قال هيرتسوغ: "إلى جانب ملايين الإسرائيليين هناك أصدقاء لنا في العالم يرون في الإصلاحات المقدمة بأنها تشكل تهديدًا للديمقراطية".

و دعا هيرتسوغ الأحزاب الإسرائيلية إلى مواجهة الانقسام الحالي بالتوحد والحوار المشترك للوصول لتوافق يوقف الخطر الداهم،كما قال.

و قدم هرتسوغ مبادرة من 5 نقاط في محاولة لكسر الخلافات والانقسام في "إسرائيل"، داعياً الاحزاب لحوار برعايته.