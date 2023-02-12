هيرتسوغ: نحن نواجه خطر حقيقي لانهيار المجتمع " الاسرائيلي"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:26 م
12 فبراير 2023
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خاطب رئيس كيان الاحتلال، إسحق هيرتسوغ  الإسرائيليين اليوم الاحد، و قدم مبادرة لمحاولة حل الانقسام والخلاف السياسي بشأن "الإصلاحات القضائية".

و قال هرتسوغ: "نحن على شفا الانهيار ويجب أن يقف الجميع عند مسؤولياته".

و أضاف: " نحن نواجه خطر حقيقي يهدد بانهيار المجتمع الإسرائيلي".

و قال هيرتسوغ: "إلى جانب ملايين الإسرائيليين هناك أصدقاء لنا في العالم يرون في الإصلاحات المقدمة بأنها تشكل تهديدًا للديمقراطية".

و دعا هيرتسوغ الأحزاب الإسرائيلية إلى مواجهة الانقسام الحالي بالتوحد والحوار المشترك للوصول لتوافق يوقف الخطر الداهم،كما قال.

و قدم هرتسوغ مبادرة من 5 نقاط في محاولة لكسر الخلافات والانقسام في "إسرائيل"، داعياً الاحزاب لحوار برعايته.

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