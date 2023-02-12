مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم HD - يلا شوت

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم الاحد 12-2-2023 ضمن منافسات الجولة 21 في الدوري الاسباني الممتاز حيث قام فريق فلسطين اليوم الاخباري في نشر هذه المقالة التي من خلالها تشاهدون مباراة برشلونة وفياريال بث مباشر والتي تقام في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية وعلى محركات البحث الالكترونية يواصل أكثر من سبعين الف متابع حول العالم في هذا التوقيت في البحث عن تفاصيل هذه المباراة النارية التي تنعرض على العديد من القنوات من بينها قنوات بي ان سبورت الرياضية الشهيرة والمعروفة لدى كل شخص متابع للدوريات المحلية والعربية والأوروبية لكرة القدم وعن باقي المعلومات فقد جاءت التالي:

مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم

وعبر هذا الرابط هنـــــــــــــــــــــــا ، يمكن للجميع مشاهدة بث مباشر مباراة برشلونة ضد فياريال اليوم الاحد 12-2-2023 على موقع يلا شوت الرياضي ، وهو يعرض بثه بصورة وبجودة عالية وبدون تقطيع ، إذ أن المباراة الاسبانية التي تنعرض في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر تنطلق على أرضية ملعب (لا سيراميكا) .

كما ويعلق على هذه المباراة النارية المعلق الجزائري حفيظ دراجي ، وتنعرض على قناة (beIN Sport HD 1 live channel) وجاء ترددها على النحو التالي: (النايل سات)، 11566، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي (H)، معامل تصحيح الخطأ 3/2.

برشلونة وفياريال بث مباشر

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة تفاصيل تشكيلة فريق برشلونة التي يواجه بها نظيره وهي التالي إذ أنه يأتي في خط الهجوم كل من اللاعب: روبرت ليفاندوفسكي وجافي ورافينيا دياز (فيران توريس).

وفي خط الوسط جاء كل من اللاعب: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، أما في خط الدفاع فقد جاء كل من اللاعب ، جوردي ألبا ورونالد أراخو وجول كوندي وأندرياس كريستنسن (أليخاندرو بالدي).

ويتولى في حراسة المرمى كل من اللاعب: تير شتيغن.

بث مباشر برشلونة ضد فياريال HD

ونضيف لكم أيضا في هذه الفقرة التشكيلة الثانية لفريق فياريال ضد برشلونة حيث جاءت على النحو التالي: وفي خط الهجوم ضم كل من : جيوفاني لو سيلسو وآرناو دانجوما، أما في خط الدفاع: خوان فويث وراؤول آلبيول وباو توريس وبيرفيس إيستوبينيان.

في برشلونة الكل يدين لكرويف بصنع هوية البرسا وكرة التيكي تاكا والتي طورها من بعده بيب جوارديولا .

أصبحت هوية البرسا كتاب واضح من يحيد عنه مصيره الفشل .

ما فعله دياز في الهلال هو تماماً ما فعله كرويف مع البرسا .

سواء استمر أو رحل سيبقى إرث دياز في تاريخ الهلال باقي ما بقي الهلال . pic.twitter.com/X3Vmjzx73P — عبدالوهاب القحطاني (@wahabaljaberr) February 12, 2023

ونواصل معكم تقديم تفاصيل المعلومات حول هذا الامر، إذ أنه جاء في خط الوسط وضم كل من: سامويل تشوكويزي وإيتيان كابو وداني باريخو ومانو تريغيروس، ويتولى في حراسة المرمى كل من : جيرونيمو رولي.

كما ونشير إلى أن فريق برشلونة يتربع على صدارة ترتيب الدوري الاسباني برصيد 53 نقطة وبفارق 8 نقاط عن الثاني ريال مدريد ، وهو يطمح في هذه المواجهة في الحفاظ على مكانته الكروية .