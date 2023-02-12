خبير: الرد الاسرائيلي على إطلاق صاروخ من غزة لن يكون خارج المعتاد

أكد الخبير في الشأن الصهيوني حسن لافي أن الحديث عن ضربة لقطاع غزة مصدره من حديث مراسل شؤون العربية ايهود حيمو والمراسل العسكري نيير دفوري للقناة ١٢ العبرية.

و لفت لافي الى أن الحديث عن بعض الامور التي تسربت من اجتماع الكابينت، والتي منها سؤال بعض وزراء الحكومة عن عدم الرد على اطلاق الصاروخ من غزة، فكانت الاجابة من قبل نتنياهو انه سيتم الرد في قادم الأيام وبقوة.

واشار المراسل العسكري نيير دفوري أن التبرير الوحيد الذي تم الحديث عنه في الكابينت ان الأحوال الجوية حالت دون الرد الاسرائيلي، ولكن المراسل العسكري أكد ان هذا الرد لن يكون خارج المعتاد لأن الجيش والامن في اسرائيل غير معني بادخال غزة للمواجهة في ظل هذه الظروف.