تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 HD على نايل سات

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 HD على القمر الصناعي نايل سات ، وعكف فريق فلسطين اليوم الاخباري على نشر هذه المقالة على موقعه المميز وتوزيعه على مواقع التواصل الاجتماعي التي تضمنت تردد قناة الفجر الجزائرية على جميع الأقمار الصناعية وهذه القناة تعد من اقوى القنوات شهرة على مستوى الوطن العربي في أخر ثلاثة سنوات الماضية وهذا يعود إلى قوة المشاهدة التي تعرضها عبر شاشاتها المميزة وهي تحقق أعلى المشاهدات تصل بالملايين وهي تبث مسلسلات وبرامج فريدة ويمتلك قناة الفجر رجل الأعمال الشهير الشيخ ابن الشنفري حيث تم إطلاق القناة لأول عام 2011 ، وعن باقي التفاصيل فقد جاءت على النحو التالي:

وقبل أن نبدا في شرح التفاصيل ، يمكن لكم في هذه المقالة من ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 على النايل سات بمجرد قراءة هذه المقالة كاملة التي اوضحنا فيها خطوات ضبط التردد على الرسيفر وهي سهلة وكل ما عليكم سوى تطبيقها كما جاءت ، والان يترتب عليكم المتابعة حتى النهاية من أجل التعرف على ما هو جديد .

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 HD نايل سات

القمر: التردد الترميز معامل الخطأ الاستقطاب نايل سات 12645 27500 4/3 أفقي

تردد قناة الفجر الجزائرية HD

القمر التردد الترميز معامل الاستقطاب نابل سات 12034 27500 4/3 أفقي

ضبط تردد قناة الجزائرية الفجر الحديث على الرسيفر

وفي هذه الفقرة سوف تتعرفون على ابرز خطوات ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد وهو التالي :

أولا: وفي الخطوة الأولى في عملية ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية يترتب عليكم من الان القيام باختيار ضغط Menu أو القائمة، ومن ثم الضغط على كلمة خيارات Options من القائمة، وبعدها قم باختيار تثبيت أو Installation.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية من عملية الضبط ، إذ أنه وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، ترتب عيلكم بعدها ضبط القناة يفضل اختيار تثبيت يدوي أو Manual Installation ثم قم باختيار القمر Nilesat /Arabsat من قائمة الأقمار Sat Menu.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بإدخال التردد الجديد كتابةً في هذه القائمة ، ثم بعدها قم باختيار التردد الرأسي V، وبعد ذلك قم بادخال معدل الترميز 27500 ثم الضغط على موافق Ok.

رابعا: وفي الخطورة الرابعة والأخيرة من عملية ضبط تردد قناة الفجر 2023 ، عليك بعد القيام بدخال التردد في الانتظار حتى الانتهاء من البحث، وأخيرًا الضغط على حفظ أو Save.

خامسا، وبعد الضغط على زر حفظ يترتب عليكم بالبحث عن القناة ضمن قائمة القنوات الموجودة لديك لتجد أنّه تم ضبطها بنجاح على التردد الجديد، وبهذا قد ختمنا لكم خطوات الضبط ونتمنى ان تكون قد استفدتم بها في ضبط التردد .