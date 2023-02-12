اسهل طرق تحضير وجبات في رمضان 2023 شهية وغير مكلفة

اسهل طرق لتحضير وجبات في رمضان 2023 شهية وغير مكلفة وسهلة المضغ والبلع والهضم ، ووضع فريق فلسطين اليوم الاخباري اشهى الاطباق التي يتم اعدادها في هذا الشهر المبارك على موائد الإفطار حيث رصدنا في الآونة الأخيرة عمليات بحث الكترونية على جوجل حيث يريد من خلالها الوصول إلى أطعمة رمضانية ونؤكد لكم إلى ان المقادير أي المكونات متوفرة في الأسواق والسوبر ماركات وهي رخيصة الثمن وما يميز هذا الشهر أن جميع الستات يبدعن في اعداد الاطباق لتقديمها اثناء الفطور وعلى السحور ، أما تفاصيل موضوعنا فهو على النحو التالي :

تحضير أشهر المأكولات والاطعمة في رمضان 2023

أولا: محشي خضروات كوسا وباذنجان وفلفل

ولقد وضعنا لكم ابرز المقادير من اعداد وجبة محشي خضروات كوسا وباذنجان وفلفل وهي على النحو التالي :

أولا: ثمرتان من البطاطس المقطعة إلى شرائح.

ثانيا: كمية من الماء المغلي.

ثالثا: مكعب مرقة دجاج.

رابعا: نصف كيلو من الباذنجان.

خامسا: نصف كيلو من الكوسا.

سادسا: كيلو من الأرز.

سابعا: بقدونس مقطع.

ثامنا: شبت مقطع.

تاسعا: بصلة مفرومة.

عاشرا: 5 ثمرات من الطماطم المعصورة.

حادية عشر :3 فصوص ثوم مفروم.

الثانية عشر: عصير ليمونة.

الثالثة عشر: ملح وفلفل أسود.

الرابعة عشر: ملعقة من النعناع المجفف.

الخامسة عشر: ربع كيلو من اللحم المفروم.

السادسة عشر: نصف كوب من زيت الزيتون.

طريقة تحضير

أولا ، وفي الخطوة الأولى من اعداد هذه الوجبة الشهيرة واللذيذة ، يترتب على الجميع على إزالة قلب الكوسا والباذنجان ويغسلا جيدا.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم بتحضير وعاء ونخلط فيه اللحم المفروم والطماطم المعصورة، والبصل المفروم والبقدونس المقطع والشبت.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، يترتب على المعد وضع الأرز ويتبل بالملح والفلفل الأسود، ونضيف عصير الليمون وزيت الزيتون.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابعة ، قم بوضع النعناع المجفف والثوم المفروم، ونقلب المكونات جيدا حتى تمتزج تماما.

خامسا: نواصل معكم ، يتم حشو الباذنجان والكوسا بالخليط دون أن نملأها ، وبعدها قم بإحضار قدرا ونضع به القليل من الزيت، ويتم رص شرائح البطاطس به.

سادسا: وفي الخطوة السادسة ، يترتب وضع ترص الكوسا والباذنجان المحشوة فوق البطاطس، يتم خلط كمية من الماء المغلي مع مرقة الدجاج وتصب فوق المحشي.

سابعا: وفي الخطوة السابعة ، قم بوضع الحلة على النار مع تغطيتها، وتترك حتى الغليان، ثم قم بتهدأ الحرارة وتترك على النار حتى تمام النضج.

ثامنا: وفي الخطوة الأخيرة ، من اعداد وتحضير وجبة أشهر المأكولات والاطعمة في رمضان 2023 سهلة ولذيذة ، قم برص المحشي في طبق التقديم، ويقدم ساخنا بالهناء والشفاء.

مأكولات رمضانية شهية 2023

ثانيا : دجاج مشوي بالفرن

ولقد وضعنا لكم مقادير التي تتوفر عند اعداد دجاج مشوي بالفرن وهي تكفي أربعة اشخاص وهي على النحو التالي:

أولا: 1 دجاجة صحيحة "كيلو"، و 2 فص ثوم مفروم

ثانيا: 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" عصير ليمون ، 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل بلسميك

ثالثا: 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" خل أبيض، 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت زيتون ، 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" صويا صوص ، 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ملح .

رابعا: 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بابريكا ، 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" بهارات ، 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" قرفة ناعمة ، 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" زعتر مجفف .

خامسا: 2 ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" ريحان مجفف .

طريقة تحضير

وبعد ان تعرفنا على المقادير ، وضعنا لكم طريقة تحضير اعداد وجبة دجاج مشوي بالفرن ، وفي الخطوة الأولى قم بغسل الدجاجة جيداً، ثم نتركها في مصفاه لتتخلص من الماء تماما.

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة ، وفي بولة صغيرة، نضع الثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون والخل والخل البلسميك والصويا صوص، ونخلطهم جيدا.

بعدها قم بتبلهم بالملح والبابريكا والقرفة والبهارات والزعتر والريحان، ونخلطهم مرة أخرى.

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، قم بدعك الدجاجة بالتتبيلة من الداخل والخارج وبين الجلد واللحم، ثم نضعها في كيس، ونتركها في الثلاحة ليلة كاملة أو لمدة 6 ساعات على الاقل.

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، قم بتسخين الفرن على درجة حرارة 190 مئوية، وبعدها قم بوضع الدجاجة على صينية مثبت بها حامل للشوي "كما هو موضح بالصورة".

خامسا: وفي الخطوة الخامسة ، يترتب عليكم ادخال الدجاج في الفرن لمدة 70 دقيقة وحتى تنضج وتحمر، ثم قم بتدهين الدجاجة بما تبقى من التتبيلة من وقت لآخر أثناء التسوية.

سادسا: وبعد ذلك ، قم بإخراج الدجاج من الفرن، وثم قدميه ساخن مع الارز البسمتي والبطاطس المقلية.

تحضير أطعمة رمضانية لذيذة

ثالثا: سلطة خضراء

ولقد وضعنا لكم ابرز المقادير لسلطة خضراء وهي تكفي لأربعة اشخاص وهي على النحو التالي:

أولا: 2 حبة خيار كبير الحجم ، 2 معلقة كبيرة ملقة طعام زيت زيتون

ثانيا: 2 ملعقة كبيرة ملعقة طعام خل ، 1 ملعقة صغيرة ملعقة شاي ملح

ثالثا: 1 ملعقة صغيرة ملعقة شاي كمون ، 2 حبة طماطم كبيرة الحجم

رابعا: 1 حبة بصل صغيرة الحجم ، 1 حزمة جرجير

خامسا: نصف رأس خس ، نصف حزمة بقدونس ، نصف حزمة كزبرة ، نصف حزمة شبت أخضر .

سادسا: 1 حبة جزر متوسطة الحجم ، 2 حبة فلفل أخضر ، 1 عود بصل أخضر

سابعا: ربع كوب كبير شبت مفروم2 معلقة كبيرة ملعقة طعام عصير ليمون .



رابعا: كنافة بالمانجو

وفي الوجبة الأخيرة التي نقدمها لكم حول تحضير أشهر المأكولات والاطعمة في رمضان 2023 سهلة ولذيذة ، ، وضعنا لكم مقادير ومكنات وجبة كنافة بالمانجو ، أولا: ثلاثة أكواب من كريمة الخفق.

ثانيا: نصف كيلو من الكنافة ، وسكر ، ونشا الذرة ، وسمن.

ثالثا: عصير مانجو فريش أو جاهز حسب الرغبة، وكيلو مانجو مقشر ومقطع لمكعبات.

طريقة تحضير كنافة بالمانجو

ولقد وضعنا لكم ابرز خطوات تحضير كنافة بالمانجو ، وهي خطوات سهلة وبسيطة الاعداد وهي على النحو التالي: أولا: يترتب عليكم وضع السمنة في طنجرة وتحمص الكنافة بها حتى تصبح ذهبية اللون .

ثانيا: وفي الخطوة الثانية ، قم بإضافة نصف كوب سكر بودرة ونحركهم معاً ثم نتركهم جانباً ليبردوا .

ثالثا: وفي الخطوة الثالثة ، من طريقة تحضير كنافة بالمانجو ، إذ أنه في وعاء نضع الكريمة ونخفقها ثم اضيف عليها علبة القشطة ونصف كوب سكر بودرة نخفقهم ونضعهم بالبراد لربع ساعة .

رابعا: وفي الخطوة الرابعة ، وبعدها في طبق بايركس قم بوضع طبقة كنافة ورصها جيداً ثم طبقة كريما .

خامسا: وفي الخطوة الخامسة ، وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة طبقة مانغا ثم مرة أخرى طبقة كنافة فوقها طبقة كريما نملسها جيداً .

سادسا: وفي الخطوة الأخيرة والسادسة ، قم بتزينها بشرائح المانغا وندخلها البراد لساعتين لحين التقديم ، وبهذه الطريقة انتهينا من تحضير وصفتنا وصحة وهنا .

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول تحضير أشهر المأكولات والاطعمة في رمضان 2023 سهلة ولذيذة ، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم ، وننتظركم في مقالات أخرى حول مواضيع ثانية متعلقة في شهر رمضان .