الجهاد الاسلامي تنعى الشهيد الطفل واكد من جنين و تؤكد على ضرورة استمرار المقاومة

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيد فلسطين الفتى قصي رضوان واكد (14 عاماً)، الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين ظهر اليوم الأحد.

و أكدت الحركة في بيان لها بأن جريمة استهداف الأطفال والأبرياء من أبناء شعبنا دليل على مدى بشاعة هذا الاحتلال الفاشي والذي يفتقر إلى كل المعايير الإنسانية، ويواصل إرهابه المنظم بحق أهلنا على امتداد الضفة الباسلة.

و شددت الحركة في بيانها على استمرار المقاومة في وجه الاحتلال، داعية لرص الصفوف استجابة لنداء الواجب، متمنية الشفاء للجرحى والحرية للأسرى البواسل.

و استشهد الشاب واكد وأصيب 2 آخران برصاص الاحتلال خلال اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الأحد 12/2/2023، مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة من كتيبة جنين مع قوات الاحتلال.

وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الطفل قصي رضوان واكد (14 عاماً)، متأثراً بجروحٍ بالغة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ظهر اليوم الأحد في جنين.