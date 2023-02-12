الشرطة تحقق بوفاة شاب من مدينة طولكرم

باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري، مساء اليوم الأحد، فيما فتحت النيابة العامة تحقيقاً، بواقعة وفاة مواطن (24 عامًا)، شمال مدينة طولكرم.

وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن غرفة العمليات في شرطة محافظة طولكرم تلقت بلاغا مفاده العثور على جثة شاب في منطقة جبلية بمنطقة النزلة الشرقية، وعلى الفور قام قسم الأدلة الجنائية والمباحث العامة ومركز شرطة علار بعمل الإجراءات اللازمة ومعاينة مكان الجريمة.

وأضاف ارزيقات: "إن النيابة العامة أمرت بالتحفظ على الجثمان لإحالته للطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، للوقوف على أسباب الوفاة".