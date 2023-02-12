"البكري" يلتقي "انتصار الوزير" ويبحث معها ترتيبات إختيار حجاج مكرمة خادم الحرميين

بحث سماحة الشيخ حاتم البكري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، ظهر اليوم الأحد، ورئيس مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى انتصار الوزير الترتيبات المبدئية والشروط الواجب توفرها لإختيار حجاج مكرمة خادم الحرميين ضمن برنامج " ضيوف خادم الحرمين الشريفين " .

وفي بداية اللقاء قدم سماحة الشيخ البكري وانتصار الوزير الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على إستئناف مكرمة خادم الحرمين لذوي الشهداء وأسرى وجرحى فلسطين والتي توقفت بشكل طارئ بسبب جائحة كورونا .

وجرى خلال اللقاء؛ التأكيد على ضرورة الالتزام بالمعايير التي تم الاتفاق عليها لاختيار المستفيدين من المكرمة .

كما تم التأكيد على حرص وزارة الأوقاف ومؤسسة رعاية أسر الشهداء على الإلتزام التام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها في برنامج " ضيوف خادم الحرمين الشريفين"

وأوضح البكري أن الترتيبات جارية منذ لحظة إستئناف المكرمة لإختيار 1000 حاج موزعين 500 حاجا على المحافظات الشمالية ( الضفة الغربية ) و 500 حاج للمحافظات الجنوبية ( قطاع غزة ) .

وأكد البكري أن وزارة الأوقاف ستقوم بالتنسيق مع مؤسسة رعاية أسر الشهداء وهيئة شؤون الأسرى والمحررين لكي يتم التعامل مع هذه المكرمة بكل شفافية وجدية .

بدورها، أكدت الأخت انتصار الوزير أن مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى ستختار عائلات الشهداء وفق الآليات المتبعة، ووفق ما يرد من تعليمات والتي سيتم الإعلان عنها .