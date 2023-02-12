السيسي يجــدد رفضه للإجراءات "الإسرائيلية" في القدس المحتلة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، موقف بلاده الثابت الرافض لأية إجراءات "إسرائيلية" لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها".

وشدد الرئيس المصري السيسي، خلال كلمته له في مؤتمر"القدس صمود وتنمية"، في العاصمة المصرية القاهرة، على الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك.

كما أكد على ضرورة "دعم صمود القدس، قائلاً: "هي عصب القضية الفلسطينية، والقلب النابض للدولة الفلسطينية، مدينة السلام ومهد الأديان".

وأضاف السيسي :"عاصمة الدولة التي يرتضيها ويتطلع إليها الشعب الفلسطيني والشعوب العربية ستظل هي القدس الشرقية" على حد تعبيره.

وجدّد الرئيس المصري دعوته للمجتمع الدولي "وشركاء السلام، إلى ضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين، وتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل".

وعبر السيسي، عن أسفه من استمرار الإجراءات أحادية الجانب المخالفة للشرعية الدولية، من استيطان وهدم للمنازل، وتهجير واستيلاء على الأراضي، وعمليات تهويد ممنهجة للقدس، واقتحامات غير شرعية للمسجد الأقصى، فضلاً عن الاقتحامات المستمرة للمدن الفلسطينية.

وأشار إلى مواصلة الجهود للتعامل مع التحديات الآنية، والعمل مع جميع الأطراف على التهدئة بالضفة الغربية وقطاع غزة، ودعم إعادة إعمار القطاع، ودعوة المجتمع الدولي إلى زيادة إسهامه في تخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.

جدير ذكره أن أعمال مؤتمر "القدس صمود وتنمية"، انطلقت اليوم الأحد، في مقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وسط تمثيل عربي وإقليمي ودولي رفيع المستوى، وبمشاركة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.