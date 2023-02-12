بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا يلاشوت، يبحث عشاق مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا، خلال الساعات القليلة المقبلة عن رابط مشاهدة مباراة أستون فيلا و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023، خاصة في العالم العربي العاشق لـ مانشستر سيتي ونجومه وأبرزهم الجزائري رياض محرز، لهذا تكون دائما مباريات مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي محط مشاهدة ومتابعة عالية من قبل الجمهور العربي المتابع والعاشق لدوري الإنجليزي الممتاز والذي يصفه بالدوري الأكثر اثارة وتشويق.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا

ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، ستكون تحت قيادة الحكم: روبرت جونز، ومساعد حكم: لي بيتس، ومساعد حكم: إيان هوسين، والحكم الرابع: كريستوفر كافانا، أما حكم فار: جاريد جيليت، ومساعد فار: إدوارد سمارت.

مانشستر سيتي واستون فيلا بث مباشر

وبث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري ستكون منقولة عبر قناة بي ان سبورت القطرية صاحبة الحقوق الدائمة للدوري الإنجليزي الممتاز وخاصة قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حسن العيدروس

علما أن مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا ستقام على أرضية ملعب إستاد الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي والتي تلعب لحساب الأسبوع الـ23.

ومشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر، يسبقها تعادل مثير بين مانشستر سيتي و أستون فيلا في مرحلة الذهاب، حيث سيطر التعادل الإيجابي على أجواء مباراة مانشستر سيتي و أستون فيلا بنتيجة 1-1.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشر

ويتطلع نادي مانشستر سيتي اليوم في المباراة التي سيخوضها على أرضه "استاد الاتحاد" أمام أستون فيلا إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام مباراة أستون فيلا و مانشستر سيتي عند الساعة السادسة والنصف بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، وعند الساعة السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري

ومن المتوقع أن يدخل مدرب مانشستر سيتي: بيب غوارديولا مباراة مانشستر سيتي أمام أستون فيلا بتشكيلة: 4-3-3

في حراسة المرمى: إيديرسون

وخط الدفاع: لويس ، أكانجي ، لابورت ، آكي

أما خط الوسط: دي بروين ، رودري ، غوندوغان

وأخيرا: خط الهجوم: محرز ، هالاند ، غراليش

مباراة مانشستر سيتي اليوم مباشرة

وقبل مباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بث مباشرت يحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري الانجليزي الممتاز برصيد نقاط 45 من 21 مباراة خاضها الفريق، حيث حقق 14 مباراة فوز، وتعادل في 3 مباريات، وخسر بـ4 مباريات.

أما أستون فيلا فيحل المركز الحادي عشربرصيد 28 نقطة، من 21 مباراة خاضها الفريق في الدوري الانجليزي الممتاز 2023، 8 مباريات فوز، و9 خسارة، و4 تعادل.

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