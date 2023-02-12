القيادي شلح: المطلوب رفع شعار الوحدة الوطنية لمواجهة الاحتلال الصهيوني

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي محمد شلح، أن المطلوب من أبناء الشعب الفلسطيني رفع شعار الوحدة الوطنية ودعوة كافة الأطراف إلى الوحدة، ووحدة الرد في كافة الساحات فما يحدث في القدس كغزة كباقي مدن فلسطين المحتلة.

جاء ذلك خلال حفل نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين لتكريم الطلاب المتفوقين في الفصل الدراسي الأول بعنوان "الطريق إلى القدس"، وذلك ظهر اليوم في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية داخل قاعة التدريب والتطوير بالنصيرات وسط القطاع.

وحضر الاحتفال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الأستاذ محمد شلح، ومسؤول الرابطة الإسلامية في إقليم الوسطى الأستاذ يوسف خطاب، وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة الإسلامية ووجهاء ومخاتير منطقة النصيرات.

وأشاد القيادي شلح بصمود أبطال المقاومة وسرايا القدس في جنين ونابلس وأريحا، وإستبسالهم في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني ضد أبناء شعبنا.

وشدّد شلح على ضرورة التفاف أبناء شعبنا الفلسطيني حول خيار المقاومة، وإن العملية البطولية التي نفذها حسين قراقع ومن قبله خيري علقم لدليل واضح على أن خيار القتال هو سبيلنا نحو النصر والتحرير.

وهنأ القيادي شلح الطلاب المتفوقين على تفوقهم في مراحلهم الدراسية، داعياً إلى الجد والاجتهاد وبذل قصارى الجهد للوصول إلى أعلى الدرجات، لأنّ تحرير فلسطين لا يأتي بالسلاح فقط بل يحتاج لجيل واعي ومثقف وغيور يحمل هم القضية.