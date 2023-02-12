بهذه الخطوات البسيطة يمكنك الحفاظ على أسنان صحيحة..!

من الأمور الهامة جداً والتي يهتم العديد من الناس بها بشكل دائم، هو الحفاظ على صحة الأسنان؛ ولذلك يسعى الأطباء لتشجيع الناس على الالتزام بالحفاظ عليها.

وبدورها، قالت طبيبة الأسنان، آنا ميدلتون :"هناك عدة خطوات منزلية بسيطة تساعد في الحفاظ على صحة الأسنان واللثة:

- مضغ العلكة بعد الوجبات، الذي يساعد في إخراج الطعام العالق من بين الأسنان.

- تناول التفاح، الذي يساعد مضغه على تنظيف الأسنان بشكل طبيعي.

وأضافت الطبيبة ميدلتون: " يمكن لصحة الأسنان الجيدة أن تحمي من الأمراض، بما في ذلك مرض ألزهايمر وأمراض القلب".

وتابعت : "لا تساهم البلاك والبكتيريا الضارة في فمك في تسوس الأسنان وأمراض اللثة فحسب، بل إنها قادرة على دخول مجرى الدم وأجزاء أخرى من الجسم".

وأشارت بقولها: "بالنسبة للأطفال فإن حساسيتهم اتجاه التسوس أعلى، وبالتالي المواظبة على مراجعة طبيب الأسنان أمر أكثر أهمية بالنسب لهم".

ولفتت ميدلتون إلى أنه "يجب على جميع الأطفال مواظبة مراجعة طبيب الأسنان، وتنظيف أسنانهم بالفرشاة مرتين يوميا، بمعجون أسنان يحتوي على الفلورايد لمدة دقيقتين في المرة الواحد".