جماهير سلفيت تشييع جثمان الشهيد مثقال ريان

شيعت جماهير غفيرة من أهالي سلفيت، بعد ظهر اليوم الأحد، جثمان الشهيد مثقال سلمان عبد الحليم ريان (27 عاما)، في مراسم عسكرية مهيبة.

وأفادت مصادر محلية، أنه انطلقت مراسم موكب التشييع من أمام مستشفى النجاح في مدينة نابلس، بمشاركة القوى الوطنية، وصولاً إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، ثم إلى بلدة قراوة بني حسان مسقط رأسه، حيث ألقت عليه عائلته نظرة الوداع الأخيرة.

وبعد ذلك أدى المشيعون صلاة الجنازة على الشهيد مثقال ريان في "مسجد عمر الكبير"، ليوارى بعدها الثرى في مقبرة البلدة.

جدير ذكره أن الشهيد ريان، أصيب برصاص مستوطنين في بلدة قراوة بني حسان يوم أمس، ونُقل إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في سلفيت، وأعلن الأطباء عن استشهاده لاحقا