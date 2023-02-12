موعد صرف المنحة القطرية100دولار 2-2023، زادت خلال هذه الأيام عمليات البحث من قبل المستفيدين من المنحة القطرية 100دولار عن شهر فبراير 2023، كون قيمة المنحة القطرية الشهرية أصبحت جزء أصيل ومساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة والتي تستفيد من المنحة القطرية منذ قرابة الـ5 سنوات، ما زاد من عمليات البحث أيضا هو اقتراب موعد صرفها الشهري.

موعد صرف المنحة القطرية 2-2023

ويستفيد من المنحة القطرية 100دولار شهر 2-2023، قرابة الـ100 ألف أسرة فلسطينية فقيرة في قطاع غزة، بقيمة 100دولار تصرف من المحال التجارية والمعارض الاتصالات، بقيمة 310شيكل.

موعد صرف المنحة القطرية شهر فبراير2023

والمنحة القطرية تعتبر عامل مساند لكافة العائلات الفلسطينية في قطاع غزة المستفيدة من المنحة القطرية الشهرية 100دولار، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها سكان قطاع غزة نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر منذ العام 2007، والذي دمر كافة مناحي الحياة الاقتصادية منها والمعيشة، صنف على أثره قطاع غزة بأعلى نسبة بطالة في العالم.

موعد صرف المنحة القطرية 100دولار

وموعد صرف المنحة القطرية لشهر 2-2023، من المتوقع أن يتم صرف المنحة القطرية 100دولار عن شهر فبراير مع نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل وفقاً لمصادر صحفية نقلاً عن مسؤول في اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة الجهة المانحة للمنحة القطرية لقطاع غزة 100دولار.

وبين المصدر أن موعد صرف المنحة القطرية عن شهر فبراير -2023، لن يتغير وسيكون كما هو (منتصف الشهر)، متوقعاً أن يكون الصرف يوم الأحد المقبل 19-2-2023م.

وأضاف:" أن قيمة المنحة القطرية لن يحدث بها أي تغير 100دولار، وتصرف في المحال التجارية ومعارض الاتصالات بواقع 310شيكل".