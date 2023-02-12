تشكيلة برشلونة ضد فياريال مساء اليوم

كشفت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد12/2/2023م، عن تشكيلة برشلونة المتوقعة أمام فياريال في الدوري الاسباني 2023/2022م.

ووفقاً لصحيفة "سبورت الاسبانية"، فأن فريق برشلونة سيدخل بتشكيل أمام فياريال مساء اليوم، على أرضية ملعب لاسيراميكا في حراسة المرمي: تير شتيغن، أما خط الدفاع: جوردي ألبا، رونالد أراخو، جول كوندي، أندرياس كريستنسن، فيما سيكون في خط الوسط: فرينكي دي يونج، سيرجيو بوسكيتس، بيدري، أما مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، جافي، رافينيا دياز (فيران توريس).

ومباراة برشلونة ستكون معروضة عبر قناة بي ان سبورت القطرية، بتعليق الجزائري الرائع حفيظ دراجي، عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والعاصمة الفلسطينية القدس الشريف، وعند الساعة الحادي عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الاسباني2022/2023م، برصيد 53 نقطة، فيما يحل فياريال في المركز الثامن برصيد 31نقطة.