"روديجر"معلقاً على نهائي كأس الأندية: خضنا مباراة سهلة أمام الهلال

قال الألماني أنطونيو روديجر مدافع ريال مدريد في تصريحات لتليفزيون الريال عقب مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، التي أقيمت في الرباط"إنه لأمر خاص لأن الريال يفوز بالكثير من الألقاب. تاريخ النادي عريق للغاية ولم أتخيل قط أنني سأكون جزءا من هذا".

وأضاف:"أنا سعيد للغاية لفوزي بلقب جديد مع هذا النادي والفريق الخاص".

وتابع :"بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية وسجلنا هدفين ودخل في شباكنا هدف غير ضروري، لكننا عدنا أقوياء جدا في الشوط الثاني وخضنا مباراة سهلة".

وأردف:"فيني لاعب خاص للغاية، إنه الأفضل في العالم في موقف واحد ضد واحد".

وتوج ريال مدريد الاسباني، مساء اليوم السبت11/2/2023م، بطلاً لكأس العالم للأندية عقب فوزه في المباراة النهائي أمام الهلال السعودي بنتيجة (5-3).

وسجل أهداف ريال مدريد كلا من:" 13 فينيسيوس جونيور،'18 فيديريكو فالفيردي، '54 كريم بنزيما، '58 فيديريكو فالفيردي، '69 فينيسيوس جونيور".

فيما سجل أهداف الهلال السعودي:" '26 موسى ماريغا، '63 لوسيانو فيتو،'79 لوسيانو فيتو".

وبهذا اللقب يكون توج ريال مدريد بـ كأس العالم للأندية 2023 للمرة الخامسة في تاريخه، ويعزز رقمه كأكثر من حقق لقب مونديال الأندية (5 مرات)