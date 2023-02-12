نادي الأسير: الاحتلال ينفّذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ خالد النوابيت

أكّد نادي الأسير، اليوم الأحد، أن سلطات الاحتلال تنفذ جريمة بحقّ المعتقل الإداريّ خالد النوابيت (44 عاما) من بلدة برقة /رام الله، مع استمرار اعتقاله إداريًا.

جاء ذلك بالرغم من وضعه الصحيّ الصعب، وإصابته بمشاكل صحية حادة في القلب، حيث يحتاج إلى علاج عاجل، ومتابعة صحية حثيثة.

وقال نادي الأسير: "إنّ سلطات الاحتلال، لا تكتف بجريمة اعتقاله، بل تنفذ بحقّه جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء)، من خلال المماطلة في إجراء الفحوص الطبيّة اللازمة له، وتقديم العلاج اللازم له".

وأضاف النادي: "إنّ سلطات الاحتلال، اعتقلت النوابيت في تاريخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر العام المنصرم، حيث كان مقرارًا أن تجرى له عملية قلب مفتوح قبل اعتقاله".

وبدورها، أكدت زوجته التي تمكّنت من زيارته مؤخرًا في سجن (عوفر)، أنّه يعاني من تدهور ملحوظ على وضعه الصحيّ، وتفاقم معاناته جراء ظروف اعتقاله الصعبة.

وبلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال بلغ 914 معتقلًا، بينهم خمسة أطفال، وأسيرة، علمًا أنّ هذه النسبة هي الأعلى منذ أعوام انتفاضة الأقصى، والأسير النوابيت واحد من بين العشرات من المعتقلين الإداريين الذين يعانون من مشاكل صحية حادة، وهم بحاجة إلى أن يكونوا بين عائلاتهم

جدير ذكره أنّ النوابيت هو أسير سابق، أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال على فترات، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء، وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمر اعتقال إداريّ بحقّه لمدة 6 شهور.