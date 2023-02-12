مستوطنون يزرعون الأشجار بأراضي المواطنين بمسافر يطا

أقدم مستوطنون متطرفون، ظهر اليوم الأحد، على زراعة أشجار العنب بأراضي المواطنين في مسافر يطا، جنوب الخليل بالضفة المحتلة.

ويأتي هذا الاعتداء من قبل المستوطنين؛ بغرض الاستيلاء على أراضي المواطنين وضمها إلى التجمعات الاستيطانية.

وقالت مصادر محلية: إن عددا كبيرا من مستوطني "ماعون"، و"خفات ماعون"، و"كرمئيل"، الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، قاموا بزراعة أعداد كبيرة من أشجار العنب على نحو 50 دونما من أراضي المواطنين في منطقة "المرتبة والعين البيضا" بمسافر يطا، تعود ملكيتها لعدد من العائلات عُرف منها: بحيص، وادعيس، وأبو زهرة.

وأضافت المصادر:" أن الاحتلال، يمنع أصحاب تلك الأراضي من الوصول إليها، منذ فترة طويلة، ويقوم بملاحقتهم".

وأشارت إلى أنه يوفر الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين في اعتداءاتهم المستمرة على المواطنين وممتلكاتهم، ويسهّل سيطرتهم على تلك الأراضي وزراعتها، تمهيدا لضمها إلى التجمعات الاستيطانية في تلك المنطقة.