أفضل الأطعمة والمشروبات التي تشعرك بالدفء بالشتاء

يؤثر الطقس البارد على أجسامنا بشكل كبير، ولذلك نحتاج من أجل الشعور بالدفء بشكل أكبر للعديد من الأعمة التي تحتوي على سعرات حرارية ومكونات غذائية تشعر الجسم بالمزيد من الشعور بالدفء.

ويرى العديد من المختصين في مجال الصحة، أن هذه الأطعمة والمشروبات يجب أن تتوزع على: الكربوهيدرات (الحبوب الكاملة)، والبروتين، والخضروات سواء الورقية مثل السبانخ أو الجذرية مثل البطاطا الحلوة، والفاكهة، وأخيرا المكسرات والفواكه الجافة.

أطعمة تشعرك بالدفء في الشتاء

وهناك 3 أطعمة حرارية بدرجة أساسية ينصح بتناولها للشعور بالدفء في الشتاء، وهي كما يلي:

- البطاطا الحلوة

جميع الخضروات الجذرية تستغرق وقتًا أطول للهضم في نظامك مما ينتج المزيد من الطاقة، وبالتالي يساعدك على الاحتفاظ بالدفء.

- اللحوم الحمراء

تحتوي اللحوم الحمراء على نسبة عالية من الحديد الذي يساعد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم، وبالتالي الحفاظ على دفئك.

يشار إلى أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات الهيموجلوبين معرضون لبرودة اليدين والقدمين، لذا يجب عليهم رفع مستوى استهلاكهم اليومي من الحديد.

- الجبن والبيض والأسماك

الاهتمام بتناول البيض والجبن والسمك خلال فصل الشتاء ضروري للغاية، إذ تحتوي هذه الوجبات على فيتامين ب 12الذي يعزز الأداء الطبيعي لجهاز المناعة.

وبالإضافة إلى الأطعمة الماضية هناك العديد من الأطعمة والمشروبات الأخرى تقي من برد الشتاء، وهي كما يلي:

- الحليب الدافئ

يعتبر الحليب والمنتجات الثانوية الأخرى مثل الزبادي والجبن وما إلى ذلك خيارًا رائعًا لوجبة الشتاء، لأنها تحتوي على الكثير من فيتامينات B12 و A والبروتينات والكالسيوم، ما يعزز صحة الإنسان.

ومعظم الناس قد يصابون بنزلة برد خلال فصل الشتاء، فإن شرب الحليب الدافئ بشكل متكرر يساعدك على تجنب الإصابة بالمرض ويدفئ جسمك.

- السحلب

من المشروبات الأساسية التي يفضلها كثيرون في فصل الشتاء، كونه يجعلنا نشعر بالدفء وينشط الدورة الدموية في الجسم، لكن لا بد أن يشرب ساخنًا ويمكن تقديمه مع المكسرات لمزيد من الفوائد.

- الزنجبيل

يعد الزنجبيل وسيلة مساعدة كبيرة في الجهاز الهضمي، يُعرف أيضًا بأنه مكون معرق يجعلك تشعر بالدفء من الداخل.

- الحمص

يعتبر الحمص من الأكلات التي تساعد على الشعور بالدفء في الشتاء ويحبه كثيرون لمذاقه الرائع، كما أنه يحضر بسهولة عبر سلق حمص الشام وتتبيله بالشطة والملح والصلصة، ويقدم مع الخل وعصير الليمون.

- البليلة

تساعد على الشعور بالدفء عند انخفاض درجة الحرارة، لذا تعتبر من الأطعمة التي يجب تناولها في فصل الشتاء، خاصة أنها غنية العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان.