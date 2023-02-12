القيادي شهاب : اللعب بالنار مع غزة لن يكون مجانياً و"تل أبيت" تحت القصف حال تنفيذ أي اغتيال

أكد داوود شهاب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي اليوم الأحد 12/2/2023 ، أن الصراع مع الاحتلال "الإسرائيلي" مفتوح وطويل، والاحتلال يدرك أن اللعب في النار مع غزة لن يكون مجانياً، وأن المقاومة في غزة ستكون في مواجهة مفتوحة مع العدو إذا ارتكب أي حماقة ضد قطاع غزة والشعب الفلسطيني .

وقال شهاب في تصريح خاص لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، تعقيباً على التحريض "الإسرائيلي" لتوجيه ضربة للقطاع: "نحن نقوم بواجبنا بالدفاع عن أنفسنا وعلى العدو أن يدرك أن "تل أبيب" ستكون تحت نيران المقاومة صواريخها حال نفذ أي عملية اغتيال في القطاع ضد أي من أبناء شعبنا أو القيادات في الداخل أو الخارج .

واعتبر، أن تصريحات الاحتلال بشأن غزة محاولة للهروب من جحيم إلى جحيم، ومحاولة للهروب من جحيم العمليات الفدائية وصلابة المقاومة في الضفة في جنين ونابلس والضفة بالذهاب للمواجهة في قطاع غزة.

وشدد على أن المواجهة مع غزة ستشعل المقاومة في الضفة لن تخمدها وغزة ستكون بالمرصاد .

ويُشار إلى أن الاحتلال يشن من الليلة الماضية حملة تحريض منظمة ضد قطاع غزة ، لتوجيه ضربة للقطاع بحجة الرد على الصواريخ، في محاولة منه للخروج من المأزق وخاصةً بعد العملية الفدائية التي نفذها الشهيد حسين قراقع في القدس وأدت لمقتل 3 مستوطنين وإصابة 7 أخرين .