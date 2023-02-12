الزلزال وتدني الليرة يهويان بأسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023

طالعتنا أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وخاصة عيار 21 بانخفاض كبير قد يكون مرتبط بارتفاع اسعار الدولار الامريكي الذي يشهد ارتفاعاً منذ يومين ، بالضافة الى الازمة الكبيرة التي ألمت في سوريا جراء الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة وأدى حتى اللحظة لمقتل أكثر من 8000 سوري حتى اللحظة مما أدى لتدني سعر الليرة السورية مقابل الدولار الذي يواصل الارتفاع ، وانخفاض سعر الذهب ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023 .

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد 12/2/2023

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في دمشق ، شراء : 349,000، : مبيع: 357,000 .

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في ادلب ، شراء : 307,000 ، مبيع : 317,000 .

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في حلب ، شراء : 349,000 ، مبيع : 357,000 .

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في الحسكة ، شراء : 317,000 ، مبيع : 328,000 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد

سعر الذهب بالليرة السورية

الوحدة سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24 بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22 بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21 بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18 بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14 بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12 بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم



سعر الذهب في سوريا اليوم لحظة بلحظة

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة ليرة سورية دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,792 ليرة $60.02

سعر الذهب عيار 22 138,227 ليرة $55.02

اسعار الذهب عيار 21 131,946 ليرة $52.52

اسعار الذهب عيار 18 113,096 ليرة $45.01

سعر الذهب عيار 14 87,963 ليرة $35.01

سعر الذهب عيار 12 75,396 ليرة $30.01

اسعار أوقية الذهب 4,689,640 ليرة $1,867

اسعار جنيه الذهب 1,055,571 ليرة $420.12

اسعار كيلو الذهب 150,792,278 ليرة $60,016

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 فبراير 150,791 131,945 113,095 87,962 75,395

10 فبراير 150,700 131,866 113,027 87,909 75,350

9 فبراير 150,356 131,565 112,769 87,708 75,178

8 فبراير 151,535 132,596 113,653 88,396 75,767

7 فبراير 151,171 132,278 113,380 88,184 75,586

6 فبراير 151,055 132,176 113,293 88,116 75,527

5 فبراير 150,651 131,823 112,990 87,880 75,325

4 فبراير 150,667 131,837 113,002 87,889 75,333

3 فبراير 150,712 131,876 113,036 87,916 75,356

2 فبراير 154,501 135,191 115,877 90,126 77,250

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .