الزلزال وتدني الليرة يهويان بأسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:31 ص
12 فبراير 2023
الزلزال وتدني الليرة يهويان بأسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023
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طالعتنا أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء ، وخاصة عيار 21 بانخفاض كبير قد يكون مرتبط بارتفاع اسعار الدولار الامريكي الذي يشهد ارتفاعاً منذ يومين ، بالضافة الى الازمة الكبيرة التي ألمت في سوريا جراء الزلزال الكبير الذي ضرب المنطقة وأدى حتى اللحظة لمقتل أكثر من 8000 سوري حتى اللحظة مما أدى لتدني سعر الليرة السورية مقابل الدولار الذي يواصل الارتفاع ، وانخفاض سعر الذهب ، وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" تقدم لكم أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023 .

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد 12/2/2023

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في دمشق ،  شراء : 349,000، : مبيع: 357,000 .

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في ادلب ، شراء : 307,000 ، مبيع : 317,000 .

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في حلب ، شراء : 349,000 ، مبيع : 357,000 .

سعر غرام الذهب عيار 21 اليوم الاحد في الحسكة ، شراء : 317,000 ، مبيع : 328,000 .

سعر الذهب في سوريا اليوم الاحد

سعر الذهب بالليرة السورية

الوحدة  سعر الذهب بالليرة السورية

عيار 24       بيع 420,571 شراء 420,000

عيار 22       بيع 385,524 شراء 385,000

عيار 21       بيع 368,000 شراء 367,500

عيار 18       بيع 315,429 شراء 315,000

عيار 14       بيع 245,333 شراء 245,000

عيار 12       بيع 210,286 شراء 210,000

الاونصة        بيع 13,079,771 شراء 13,062,000

الجنيه الذهب   بيع 2,944,000 شراء 2,940,000

الكيلو   بيع 420,571,429 شراء 420,000,000

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد 12/2/2023

سعر الذهب في سوريا للبيع والشراء اليوم


سعر الذهب في سوريا اليوم لحظة بلحظة

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في سوريا بالليرة السورية

الوحدة  ليرة سورية      دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 150,792 ليرة $60.02

سعر الذهب عيار 22  138,227 ليرة $55.02

اسعار الذهب عيار 21 131,946 ليرة $52.52

اسعار الذهب عيار 18 113,096 ليرة $45.01

سعر الذهب عيار 14  87,963 ليرة   $35.01

سعر الذهب عيار 12  75,396 ليرة   $30.01

اسعار أوقية الذهب     4,689,640 ليرة       $1,867

اسعار جنيه الذهب      1,055,571 ليرة       $420.12

اسعار كيلو الذهب      150,792,278 ليرة    $60,016

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد 12/2/2023

سعر الذهب في سوريا اليوم عيار 18

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في سوريا بعملة ليرة سورية

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

11 فبراير      150,791     131,945     113,095     87,962       75,395

10 فبراير      150,700     131,866     113,027     87,909       75,350

9 فبراير        150,356     131,565     112,769     87,708       75,178

8 فبراير        151,535     132,596     113,653     88,396       75,767

7 فبراير        151,171     132,278     113,380     88,184       75,586

6 فبراير        151,055     132,176     113,293     88,116       75,527

5 فبراير        150,651     131,823     112,990     87,880       75,325

4 فبراير        150,667     131,837     113,002     87,889       75,333

3 فبراير        150,712     131,876     113,036     87,916       75,356

2 فبراير        154,501     135,191     115,877     90,126       77,250

أسعار الذهب في سوريا عيار 21 اليوم الأحد 12/2/2023

وفي نهاية المقالة التي تحدثنا بها حول أسعار الذهب في سوريا اليوم الأحد 12/2/2023 عيار 21 و18 للبيع والشراء نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .

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