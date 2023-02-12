برامج شهر رمضان 2023: موعد برنامج الصدمة وتوقيت عرض الصدمة في رمضان 2023- يحرص الكثيرون على متابعة البرامج الهادفة خلال أيام شهر رمضان المبارك، لذا تهتم القنوات الفضائية بعرض أفضل ما لديها من برامج خلال الشهر الفضيل، ومن أكثر البرامج التي حازت على اهتمام ومتابعة من قبل المشاهدين برنامج الصدمة، لذا يحرص فريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على عرض موعد برنامج الصدمة وتوقيت عرض برنامج الصدمة خلال شهر رمضان المبارك 2023.

مواعيد برنامج الصدمة في شهر رمضان 2023

وتعتمد فكرة برنامج الصدمة في شهر رمضان 2023 : يعتمد برنامج الصدمة على طرح مواقف مختلفة يتعرض لها الناس وقياس ردود أفعالهم تجاه هذه المواقف، وفي الغالب هذه المواقف ليست عادية ولا يمر بها الإنسان بشكل يومي ويتواجد في البرنامج أخصائيين نفسيين ومتخصصين لتحليل ردود فعل الناس، سيتم تنفيذ البرنامج في البلدان المختلفة مثل الإمارات والسعودية ولبنان ومصر والعراق.

عرض برنامج الصدمة على قنوات ام بي سي

سيتم عرض البرنامج على قنوات : mbc مصر - MBC1

مواعيد و قنوات عرض برنامج الصدمة بالساعة

سيذاع البرنامج في تمام الساعة

سيتم اذاعة برنامج الصدمة على قناة MBC في الاوقات التالية

مواعيد عرض برنامج الصدمة خلال شهر رمضان 2023 :

على قناة mbc 1 :

3:45 pm بتوقيت جرينتش

6:45 pm بتوقيت مكه المكرمه

5:45 pm بتوقيت مصر.

على قناة mbc مصر:

4:30 pm بتوقيت جرينتش

6:30 pm بتوقيت مصر.

على قناة mbc masr +2 :

11:00 am بتوقيت جرينتش

1:00 pm بتوقيت مصر

2:00 pm توقيت مكه المكرمه

برنامج الصدمة :الحلقة 1 إهانة أب

عقوق الوالدين مشكلة كبيرة واحترام الاب واجب .. لكن لو رايت امامك شخصا يهين ويصرخ على ابيه .. هل تتدخل ؟

[ame]https://www.youtube.com/watch?v=B1oLGiJBJik[/ame].

ويعتبر برنامج الصدمة 2023 هو أحد تلك البرامج الناجحة والذي نال الشهرة الواسعة، وحاز على إعجاب ملايين المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، حيث أن الفكرة لبرنامج الصدمة تقوم على رصد كافة تلك المواقف الإنسانية التي تكشف عن التفاعلات الاجتماعية، تجاه أي من المواقف التي يتم تعرض الأفراد لها.

بالإضافة إلى ذلك أن هذا البرنامج يشارك به الكثير من الأخصائيين النفسيين ومختصين بتحليل تلك الردود للأفراد.

وجرى تصوير هذا البرنامج في الكثير من الدول العربية، ولعل من ضمنها هي دولة الإمارات العربية المتحدة. ودولة المملكة العربية السعودية، ودولة لبنان، ودولة العراق، ودولة جمهورية مصر العربية.