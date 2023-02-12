الاحتلال يهدد مدرسة ببلدة الخضر بعد منع اعتقال أحد الطلبة خلال اقتحام كبيرة للمدرسة

هددت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" مدرسة ذكور الشهيد سعيد العاص الأساسية في بلدة الخضر جنوب بيت لحم باتخاذ إجراءات تعسفية بحق المدرسة خلال اقتحامها ومحاولة اعتقال احد الطلبة.

بسام جبر مدير التربية والتعليم في بيت لحم اوضح ان قوات الاحتلال اثارت الخوف في صفوف الطلبة أثناء محاولتها اعتقال أحدهم، ولكن تصدي مدير المدرسة والهيئة التدريسية لهم، حال دون عملية الاعتقال.

وتتعرض مدارس الخضر الواقعة في البلدة القديمة والقريبة من جدار الفصل العنصري إلى مضايقات جمة من قبل قوات الاحتلال، تمثل بإطلاق قنابل الغاز والصوت، وملاحقة الطلبة.