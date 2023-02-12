تحدث بعد الزلزال: ماهي متلازمة دوار ما بعد الهزة الأرضية..؟

لازال الحديث عن الزلازل يسيطر على وسائل الإعلام المختلفة، وهذه المرة حول متلازمة الدوار مابعد الهزة الأرضية، والتي انتشرت بعد الزلزال الذي ضرب اليابان في 11 مارس/آذار 2011 بقوة 9 درجات على سلم ريختر، حيث شعر كثير من الناس في المنطقة الشرقية من اليابان بالقرب من مركز الزلزال بالدوار، كما لو كانوا يتأرجحون، وهذا في وقت لم تكن تحدث فيه هزات ارتدادية بالفعل.

أطلق الباحثان اليابانيان ياسويوكي نومورا وتيرو توي على هذه الظاهرة اسم "متلازمة دوار ما بعد الزلزال، وذلك في ورقة بحثية نشرت في مجلة "أبحاث التوازن".

وترتبط الآلية الأساسية بمحفزات للجهاز الدهليزي في الأذن، كما تضم قائمة الأسباب الاضطرابات العاطفية مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD)، إضافة إلى القلق والتوتر الناجمين عن الكارثة.

والجهاز الدهليزي هو الجهاز الحسي للأذن الداخلية الذي يساعد الجسم في الحفاظ على اتزانه الحركي، وتعدّ المعلومات التي يوفرها الجهاز الدهليزي ضرورية أيضا لتنسيق موضع الرأس وحركة العينين.

توجد مجموعتان من الأعضاء في الأذن الداخلية، وهي القنوات نصف الدائرية التي تستجيب للحركات الدورانية، والقريبة (utricle) والكييس (saccule) والكيس داخل الدهليز، التي تستجيب للتغيرات في موضع الرأس فيما يتعلق بالجاذبية.

وظيفيا، ترتبط هذه الأعضاء ارتباطا وثيقا بالمخيخ ومراكز الانعكاس في النخاع الشوكي وجذع الدماغ التي تتحكم في حركات العين والرقبة والأطراف.

الوقاية والعلاج

يبدو أن الحفاظ على اللياقة البدنية وتجنب القلق الناجم عن مشاهدة التقارير الإعلامية أمران مهمان.

كما ثبت أيضا أن اتباع العلاج الطبيعي وتناول الأدوية مهمان لمنع الأعراض من التفاقم.

ماذا يحدث للجسم بعد الزلزال؟

يمكن تصنيف ما يحدث للجسم بسبب الزلازل على أنه فوري أو سريع أو متأخر، وتحدث الإصابات الفورية بسبب إصابات شديدة في الجمجمة والصدر تؤدي إلى نزيف خارجي أو داخلي أو بسبب الغرق جراء تسونامي الناجم عن الزلزال.

تحدث الإصابات السريعة في غضون دقائق أو ساعات، وتعزى إلى الاختناق من استنشاق الغبار أو صدمة نقص حجم الدم أو التعرض لظروف بيئية قاسية.

وتحدث الإصابات المتأخرة في غضون أيام وتعزى إلى الجفاف، أو انخفاض حرارة الجسم، أو ارتفاع الحرارة، أو متلازمة السحق (crush syndrome)، أو التهابات الجرح أو الإنتان بعد الجراحة.

ومتلازمة السحق هي حالة تؤثر على أجهزة الجسم ويحدث فيها تلف لخلايا العضلات بسبب الضغط أو السحق.

وفي متلازمة السحق يحدث ضغط على الأطراف أو أجزاء أخرى من الجسم مما يسبب تورم العضلات و/أو الاضطرابات العصبية.

ويمكن أن يؤدي هذا إلى إصابة الأنسجة واختلال وظائف الأعضاء، ومشاكل التمثيل الغذائي، وفرط بوتاسيوم الدم، ونقص كالسيوم الدم، وقد يقود إلى الفشل الكلوي والموت.

الصحة العقلية للناجين من الزلزال

في ما يتعلق بآثار الزلزال على الصحة العقلية للناجين، فإن أكثر الحالات النفسية شيوعا بين الناجين من الزلزال هي اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) والاكتئاب الشديد.

أيضا قد تظهر أمراض معدية خلال مرحلة ما بعد الزلزال، عندما يصاب الضحية بعدوى.