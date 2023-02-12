بالفيديو بعد زلزال سوريا تركيا ..هذه الظاهرة حيرت العلماء!

مقطع فيديو لظاهرة "غريبة" رصدها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا بعد رصد فوهات تشبه كثيرا تلك الخاصة بالبراكين ، على مقربة من نهر العاصي بعد الزلزال الذي ضرب سوريا، الاثنين الماضي.

الفيديو الذي صوّر في إحدى الأراضي الواقعة بقرية تلول قرب سلقين شمال غرب إدلب، فقد ظهرت فوهات تشبه كثيرا تلك الخاصة بالبراكين ، بالإضافة الى ظهور تراب صلصاليا ناعما على السطح.

الدفاع المدني السوري كشف يوم الجمعة عن ظهور تصدعات في هيكل سد التلول على نهر العاصي في ريف إدلب بسبب الزلزال.

ويشار إلي أن الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا أدى إلى مقتل أكثر 28 ألف مواطن ومئات المصابين .