أستاذ بحوث فلكية يفجر مفاجئة... مصر تتعرض لـ 10 زلازل يومياً

قال الدكتور مدحت محمد الريس أستاذ الزلازل المساعد بالشبكة القومية للزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية بالقاهرة، إن مصر تسجل متوسط ١٠ زلازل يومياً، ترصدها أجهزة القياس الدقيقة، لكن قوتها لا تتعدى درجتين على مقياس ريختر.

وبين الدكتور الريس أن الزلازل تعتبر ظاهرة طبيعية عنيفة، وإحدى الكوارث الطبيعية التي لا يمكن منعها، مشيراً إلى ألا أحد يستطيع أن ينكر أن المنطقة بها نشاط زلزالي، وأن التنبؤ بحدوث زلزال أمر صعب.

وبين الريس أن هناك خمسة أماكن داخل البلاد معروفة بأنها نشطة زلزالياً، وهي منطقة خليج العقبة وتمتد حتى شرق تركيا، ومنطقة خليج السويس، وأخرى توجد شمال شرق القاهرة في اتجاه قناة السويس، والرابعة في جنوب مصر في منطقة أبو سمبل، أما الأخيرة فتقع في البحر المتوسط، وتؤثر مباشرة على مدن الساحل الشمالي في مصر، وأجزاء من الدلتا ونهر النيل.

وشدد الدكتور على ان التنبؤ بحدوث زلزال أمر صعب، لكن يمكن توقع حدوث زلازل في بعض المناطق، نتيجة للخبرة في طبيعتها الجيولوجية، وعندها نقول إن هذه المنطقة قابلة لوقوع الزلازل، ونتيجة لهذه المعلومات، يتم عمل ما يسمى بخرائط الشدة الزلزالية.