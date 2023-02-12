وزارة الأسرى: تهديدات بن غفير "جوفاء" لا قيمة لها

أكدت وزارة الأسرى والمحررين، اليوم الأحد 12/2/2023، أن تهديدات المتطرف ايتمار بن غفير بشن عمليات اعتقال واسعة بحق أبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة هي تهديدات جوفاء لا قيمة لها.

وقالت الوزارة في بيان صحفي مقتضب:" لن تنجح تهديدات "بن غفير" في تقويض مسيرة شعبنا ومقاومته، وهي انعكاس لأزمة يعيشها".

وكان بن غفير هدد الليلة الماضية، بتوسيع دائرة الاعتقالات بين المواطنين، خصوصاً في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الوزارة، أن مدينة القدس كانت ولازالت أكثر المدن الفلسطينية التي يتعرض أبناؤها للاعتقال، حيث اعتقلت قوات الاحتلال خلال العام الماضي 2022 ما يقرب من 3000 حالة اعتقال في مدينة القدس.

ولفتت الوزارة إلى أنه منذ بداية العام الجاري لم تتوقف حملات الاعتقال بحق أبناء المدينة المقدسة.