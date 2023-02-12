ما قصة ظهور جون سينا المصارع الشهير بالملابس النسائية، أظهرت صوراً للمصارع الشهير محبوب الملايين جون سينا بملابس نسائية ومكياج، وهو ما اثار استغراب جمهوره وجمهور المصارعة بشكل عام، كونه معروف عن المصارع الشهير أكثر التزاما من حيث ارتداء الملابس الرجالية من غيره من المصارعين، لذلك أثار ظهوره بصور غير معهودة حالة من الجدل في أوساط السوشيال ميديا بشكل عام، إذ قرر فريق وبناء على طلب الجمهور نشر حقيقة وتفاصيل ظهور المصارع جون سينا بالملابس النسائية بالصور والفيديو.

صور جون سينا بالملابس النسائية

صور جون سينا بالملابس النسائية، بعد أن وثقت صوراً ومقطعا مصوراً للمصارع الشهير جون سينا يرتدي ملابس نسائية تمثلت في تنورة قصيرة وحذاء ذو كعب عالي، بالإضافة إلى وضع الماكياج على وجهه وارتداء جرابات طويلة" خاصة بالنساء"، بدأت التساؤلات تتزايد حول جول سينا وأسباب قيامه بتلك الحركات، وبدوره ينشر لكم فريق عمل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، جون سينا بالملابس النسائية صور وفيديو.

انشالله الدكتور حسين نورالدين ما يشوف جون سينا شو عامل 😄#لبنان_ينهار #تنورتي_سر_اناقتي pic.twitter.com/pnXC9NJqED — حسن مرعي (@MerhiHassan) February 11, 2023

جون سينا في اخر ظهور!😳😨 pic.twitter.com/nJ3aOgNRrq — Netflix Info (@NetflixWorId) February 10, 2023





لماذا ظهر جون سينا بملابس النساء

لماذا ظهر جون سينا بملابس النساء، الأمر الذي أثار استغراب متابعيه وقاعدة جماهيره الضخمة، أنهم اعتادوا أن يشاهدوا المصارع جون سينا الرجل الصلب الذي يصارع ويقاتل ويقارع أعتى وأقو رجال المصارعة ويهزمهم، فلماذا ظهر بصور وهو يرتدي ملابس نسائية؟ الأمر يحتاج إلى إجابة دقيقة لكي تبقى جماهيره تحبه كما عرفته منذ سنوات عدة وهو على حلبة المصارع يقارع أقوى الرجال والنجوم في اللعبة الشهيرة.

بطل المصارعة جون سينا في أحدث ظهور 🫣 pic.twitter.com/uWn2rZVflT — Scope arabic | (@scopearabic) February 12, 2023

سبب ارتداء جون سينا ملابس نسائية

سبب ارتداء جون سينا ملابس نسائية، في نهاية المطاف وبعد بحث مستمر على المواقع الأمريكية، فإن سبب ظهور المصارع جون سينا مرتديا ملابس نسائية وقبعة أيضا، إذ قالت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية، أن سبب ظهور نجم المصارعة WWE السابق البالغ من العمر 45 عامًا في "ملبورن" بـ أستراليا، إذ كان يعمل في وقت سابق على تصوير فيلمه القادم "ريكي ستانيكي" وهو يرتدي بعض الملابس ذات المظهر الأنثوي التقليدي، فهذا هو سبب ارتداء جون سينا الملابس النسائية خلال تواجده في مدينة ملبورن الأسترالية.