ما هي المكافئة التي قدمها الأمير الوليد بن طلال لنادي الهلال؟

أعلن الأمير الوليد بن طلال، الملياردير ورجل الأعمال السعودي، منح نادي ‏‏الهلال السعودي 100 مليون ريال، ، بعد فوزه في المركز الثاني لكأس العالم للأندية.‏

الوليد بن طلال الحاصل على العضو الذهبي في النادي قال فور الاعلان عن فورز النادي "مني مكافأة إضافية لنادي الهلال ليصل المجموع 100 مليون ريال سعودي".

ويشار الى ان الأمير السعودي أعلن في وقت سابق، عن منح مكافأة مليون ريال لكل لاعب في فريق الهلال، بعد وصوله الى نهائي البطولة، ليقرر إضافة مكافأة جديدة إليها، ويكون إجمالي مكافآته للفريق 100 مليون ريال سعودي.

وكان نادي الهلال السعودي، بالمركز الثاني لبطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد هزيمته أمام الفائز بالبطولة فريق ريال مدريد الإسباني، بنتيجة (5-3).